Último dia de inscrições para a Pátio Gourmet Run

A Sporte Promotion e Rumo Produções enceram hoje as inscrições para a terceira edição da Pátio Gourmet Run – 2017. A corrida terá duas provas pedestres, com distância de 5 km e 10 km, com saída marcada para, às 7h, do dia 13 de Agosto, nas avenidas Djalma Batista e Constantino Nery. Os atletas podem se inscrever no site www.ticketagora.com.br.

As inscrições são limitadas, custam R$ 65,00 + taxas, com a idade mínima de 16 anos. Os atletas (profissionais, amadores e paratletas) que não se inscreverem até esta quarta-feira (9), ainda poderão participar da corrida, caso haja disponibilidade de inscrições, com venda direta na retirada de kit (com tamanho de camiseta não garantido).

A organização do evento dará desconto especial de 15% para grupos acima de 20 participantes. Estão definidas 1500 inscrições para 5km e 1500 para a Pátio Gourmet Run de 10km. Os doadores de sangue podem se inscrever em [email protected] Os doadores deve enviar a cópia do laudo de doação referente ao período de um ano da data da corrida juntamente com a cópia do Rg do titular.

Os grupos de corredores amazonenses terão espaço disponibilizado no local da largada, no Pátio Gourmet (Av. Djalma Batista, 1203 – Bairro Nossa Senhora das Graças) para a montagem de suas tendas no dia da corrida.

Retirada do Kit

Os atletas inscritos receberão o kit do evento nos dias 11 e 12 de Agosto, no horário de 11h as 21h no Pátio Gourmet dentro da loja – não haverá entrega de kit no dia, nem após o mesmo o evento. Os corredores tem que apresentar documento de identidade e do recibo de inscrição original. Em caso de retorada para terceiros, o portador deve levar a cópia do Rg, original do titular e o comprovante de pedido gerado pelo site da Ticket Agora.

