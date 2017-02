Último baleado em balneário morre no Platão Araújo

Rafael Magalhães de Castro, 18, morreu no início da tarde desta segunda-feira (6), no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. A vítima não resistiu aos ferimentos após ser baleado durante uma confusão em um balneário, situado no bairro Campo Dourado, Zona Norte de Manaus, nesta manhã.

De acordo com o pai dele, o pedreiro Álvaro Correia de Castro, 61, o filho não era de sair, apenas estudava e pediu da mãe para ir ao local, onde acontecia a gravação de um show. Ele saiu com os dois amigos e o irmão, o ajudante de pedreiro Antônio Magalhães de Castro, 23.

“É muita tristeza o que aconteceu. Foi a primeira vez que ele saiu. Meu outro filho, que ficou dentro do carro, contou que o Rafael se assustou quando abordaram o táxi, correu para fugir e, por isso, atiraram nele”, disse.

Outros familiares contaram que Rafael levou oito tiros, que atingiram braços e tórax. Eles lamentaram o ocorrido e esperam que seja descoberto o motivo para o ataque.

“Queremos saber a causa de tudo isso. Já ouvimos relatos que poderia ter sido a polícia. Ninguém conhecia os amigos do Rafael, queremos a verdade para ajudar a dar algum conforto”, lamentou uma das primas.

O corpo de Rafael ainda aguardava liberação para ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

