Último ‘Aulão do Enem’ será transmitido no sábado para alunos de todo o Amazonas

Às vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), alunos da rede de ensino pública do Estado poderão testar conhecimentos gerais em atividades preparatórias, como ‘Aulão do Enem’, que será transmitido neste sábado (22), às 9h, para todas as escolas estaduais na capital e interior, por meio do Centro de Mídias de Educação. Aplicativos e plataformas digitais, também, tornam-se importantes aliados para quem desejar colher bons resultados durante a avaliação.

Idealizado pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), o simulado comentando contará com a presença de professores especialistas nas áreas de linguagens, matemática, ciências na natureza e humanas.

Segundo um dos coordenadores, Aldemir Malveira, a ação tem o objetivo de aferir o nível de aprendizagem dos alunos finalistas do ensino médio da rede estadual em relação aos conteúdos ministrados ao longo do ano de 2016. “Nossa proposta é reforçar o entendimento dos estudantes acerca dos conteúdos ministrados em cada componente curricular do ensino médio, baseado na Matriz de Referência do Enem, além de aprimorar as habilidades e competências em relação às macroáreas exigidas no exame e que foram abordados nos aulões promovidos durante todo o ano”, informou o professor Aldemir Malveira.

Simulado nas escolas

O último simulado direcionado ao Enem será aplicado na próxima sexta-feira (21) nas escolas estaduais da capital e do interior, com duração de duas horas. Ao término do simulado, os professores recolherão o material, que ficará sob a responsabilidade da direção da escola.

No sábado (22), os simulados serão entregues aos alunos, para que eles possam acompanhar a correção, ao vivo, além de esclarecer possíveis dúvidas diretamente com os professores.

O tempo total da correção do simulado será de 80 minutos, sendo 60 minutos para os respectivos comentários realizados pelos professores e o tempo restante destinado aos esclarecimentos de dúvidas dos estudantes.

O simulado será composto por 27 questões, sendo 9 de Linguagens (língua portuguesa, língua espanhola e língua inglesa); 3 de matemática; 9 de ciências da natureza (biologia, química e física) e 6 de ciências humanas (história e geografia).

Preparação para o Enem

Com o intuito de direcionar os estudos nas matérias onde os estudantes têm maiores dificuldade de compreensão de assuntos, os aplicativos e plataformas digitais tornam-se importantes aliados nessa busca pelo conhecimento.

Abaixo segue quatro opções de ferramentas imprescindíveis para os alunos que participarão do Enem, que será realizado nos dias 5 e 6 de novembro.

AppProva: plataforma auxilia alunos, instituições educacionais e corporações a se prepararem para avaliações, testes nacionais e concursos, por meio de questões, desafios e simulados que podem ser feitos gratuitamente visa estimular o conhecimento e engajamento dos estudantes de todo o país. Ao interagir com a plataforma, eles podem identificam seus pontos fortes, bem como suas maiores dificuldades. Atualmente, conta com mais de 35 mil questões de todas as disciplinas e mais de 1 milhão de alunos utilizando o App. Disponível para versões WEB, IOS e Android.

Você Aprende Agora: curso de inglês online baseado na Cambridge University para que você aprenda rápido e use o inglês a seu favor em sua carreira profissional, estudos, viagens e relacionamentos. Criado por Felipe Dib, o modelo de ensino foi pensado para que você aprenda da maneira mais rápida e eficiente possível e não precise ir pessoalmente a um curso.

Mobonus: aplicativo disponibiliza conteúdo para aqueles que estão se preparando para o ENEM, vestibulares e concursos. Diariamente são publicados materiais didáticos das disciplinas e matérias que mais caem nas provas classificatórias. Durante a navegação, o usuário pode ler materiais específicos para os estudos e ainda receber bonificação por isso.

Google Classroom: o aplicativo permite que os professores elaborem exercícios para que os alunos possam estudar. Dessa forma, eles conseguem saber quais realmente concluíram as tarefas. Com o app, é possível enviar imagens, gráficos, documentos em PDF e páginas do aplicativo. Um dos seus diferenciais é a integração a outras ferramentas como Gmail, Drive e Google Docs. Ele está disponível para Android e IOS.

Portal EM TEMPO