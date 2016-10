Última pesquisa DPM aponta vitória de Artur Neto no segundo turno com 54,5% dos votos

Faltando 48 horas para encerrar o pleito eleitoral deste ano, Artur Neto (PSDB) figura na frente da disputa pela chefia da prefeitura de Manaus. Com 54,5% dos votos, o tucano ficaria a frente, se a eleição fosse hoje, do adversário Marcelo Ramos (PR) que ficou com 45,5% das intenções de voto. Os dados foram divulgados na tarde desta sexta-feira (28) e são da última pesquisa DMP/Rede Tiradentes, do segundo turno da eleição municipal.

De acordo com a pesquisa, que ouviu 1002 eleitores de todas as zonas eleitorais da capital amazonense, entre os dias 25 e 28 de outubro, o prefeito – que busca a reeleição neste ano -cresceu nos últimos dias, principalmente, nas Zonas Norte e Leste – onde os últimos levantamentos apontavam a derrota de Artur.

A zona com maior percentual de votos para o tucano é a Centro-Oeste, com 47%, seguida pela Oeste com 45%. Já Marcelo Ramos possui mais eleitores na Leste, com 38%, e na Centro-Sul (36%).

Se comparado com a primeira pesquisa realizada pela DPM, Marcelo Ramos que possuía inicialmente 54,4% perdeu 9,1% de intenção de voto. Artur Neto, por sua vez, cresceu. Ele tinha inicialmente 45,6% e ganhou os mesmos 9,1%. Os dados confirmam uma migração de votos entre os candidatos.

A pesquisa DPM/Rede Tiradentes tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e aponta que 20% dos eleitores pretendem votar branco ou nulo. O que totalizaria aproximadamente 270 mil eleitores. Além disso, segundo os dados do apontamento, mais de 100 mil pessoas ainda estão indecisas sobre o voto no segundo turno.

A pesquisa foi contratada pela DMP Design Marketing e Propaganda Ltda e registrada com o número AM-00065/2016 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pesquisa

A DMP é uma pesquisa quantitativa com utilização de questionário estruturado e amostragem probabilística simples, com efetuação de entrevistas pessoais em pontos de fluxo populacional, tendo por universo o eleitorado de Manaus.

Portal EM TEMPO