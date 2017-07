Última fase do saque do FGTS começa neste sábado

Agências da Caixa deverão receber um bom público neste sábado, em Manaus – Ione Moreno

As pessoas nascidas em dezembro que possuem contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) poderão fazer o saque dos seus valores, a partir deste sábado (8), em qualquer agência ou ponto de atendimento da Caixa Econômica Federal no Amazonas.

O banco anunciou esta semana o adiantamento para este sábado do pagamento de R$ 28,9 milhões, montante que vai beneficiar 28.479 pessoas no Amazonas. O prazo inicial para o pagamento era o dia 14 de julho.

De acordo com o último balanço da Caixa, até o dia 28 de junho, 252.445 trabalhadores amazonenses já haviam sacado um total de R$ 325,6 milhões das contas inativas do FGTS, a contar desde o dia 10 de março deste ano, quando iniciaram os pagamentos.

Deverão ser pagos R$ 28,9 milhões para 28.479 pessoas nascidas em dezembro no AM – Márcio Melo

Valores de até R$ 1,5 mil podem ser retirados no autoatendimento, somente com a senha do Cartão Cidadão. Para valores de até R$ 3 mil, o saque pode ser feito com o Cartão Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes do banco. Acima de R$ 3 mil, os saques devem ser feitos diretamente nas agências.

Consulta

Antes de se dirigir às agências, o beneficiário deve realizar a consulta de situação da conta e do saldo da conta pelo telefone 0800 726 2017 ou no sitewww.caixa.gov.br/contasinativas. O trabalhador deve informar seu número de CPF ou PIS/Pasep (NIS). Nesses canais, o trabalhador pode, inclusive, indicar que deseja receber o crédito em uma de suas contas do banco Caixa.

Exclusivamente neste sábado, a Caixa vai abrir 20 agências, em Manaus, para atendimento específico do FGTS e outros serviços. São elas: Vitória-Régia, Praça 14, Shopping São José, Educandos, Teatro Amazonas, Encontro das Águas, Parque 10, Amazonas Shopping, Rio Amazonas, Bairro Cidade Nova, Franceses, Compensa, Rai, Boulevard, Aleixo, Carvalho Leal, Leste Manauara, Japiim, Manoa e Norte Manauara.

Além disso, está prevista a abertura antecipada, de duas horas antes, de todas as agências da Caixa no dia 10 de julho para pagamento exclusivo de contas inativas do FGTS. Nas regiões em que os bancos abrem às 9h, as agências da Caixa abrirão às 8h e terão o horário de atendimento prorrogado em uma hora, conforme informações da instituição.

