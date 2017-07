Última fase de saques do FGTS é antecipada para este sábado

A última fase de saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo do Serviço (FGTS) foi adiantada para o próximo sábado (8) e deve beneficiar 28.479 trabalhadores amazonenses com o direito de sacar R$ 28,9 milhões. O prazo anterior para o início dos saques era o próximo dia 14 de julho. A antecipação foi anunciada nesta segunda-feira (3) pela Caixa Econômica Federal, que vai abrir suas agências, no Amazonas, no sábado (8), em horário especial das 9h às 15h.

No Amazonas, a Medida Provisória (MP) 763/2016 beneficiará 341.206 mil trabalhadores com o pagamento de R$ 353.882.160,67, montante que começou a ser pago desde o dia 10 março deste ano e se encerrará no próximo dia 31 de julho.

A vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa, Deusdina Pereira, destacou o êxito do projeto em atender os beneficiários da MP 763/2016. “Chegamos à fase final dos pagamentos das contas inativas do FGTS, conseguindo pagar o benefício à grande parte dos clientes, garantindo o cumprimento praticamente integral do calendário estipulado”, ressaltou.

Prevista para o dia 14 de julho, a Caixa adiantou a data de pagamento para os nascidos em dezembro para o próximo sábado (8)

Agências

Para atender os amazonenses, no sábado (8), serão abertas 20 agências selecionadas em Manaus para fazer o atendimento exclusivo do pagamento de contas vinculadas do FGTS, além de solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do Cartão Cidadão. Segundo a Caixa, as agências que vão abrir as portas são: Vitória-Régia, Praça 14, Shopping São José, Educandos, Teatro Amazonas, Encontro das Águas, Parque 10, Amazonas Shopping, Rio Amazonas, Bairro Cidade Nova, Franceses, Compensa, Rai, Boulevard, Aleixo, Carvalho Leal, Leste Manauara, Japiim, Manoa e a agência Norte Manauara.

Além disso, está prevista a abertura antecipada – de duas horas antes -, de todas as agências da Caixa no próximo dia 10 de julho para o pagamento exclusivo de contas inativas do FGTS. Nas regiões em que os bancos abrem às 9h, as agências da Caixa abrirão às 8h e terão o horário de atendimento prorrogado em uma hora.

Consulta

Antes de ser dirigir às agências o beneficiário deve realizar a consulta de situação da conta e de saldo da conta e outros detalhes pelo telefone 0800 726 2017 ou no sitewww.caixa.gov.br/contasinativas. O trabalhador deve informar seu número de CPF ou PIS/Pasep (NIS). Nesses canais, o trabalhador pode, inclusive, indicar que deseja receber o crédito em uma de suas contas do banco Caixa.

