Ufopa tem inscrição aberta para professores em Santarém até 4 de setembro

Inscrições estao abertas para Polo Santarém

A Universidade do Estado do Pará (Ufopa) divulgou o edital de número 46/2017 informando da abertura de inscrições do concurso público que irá preencher 26 vagas em cargos de professor da carreira do magistério superior, nas classes assistente e auxiliar.

As funções exigem graduação na área de atuação, além de titulação em nível de mestre, em alguns casos. Os salários vão de R$ 4.010,08 a R$ 7.085,43, dependendo da titulação do candidato empossado.

Inscrição e prova

As inscrições estarão abertas entre as 14 horas do dia 21 de agosto e 23h59min do dia 04 de setembro de 2017, por meio do endereço eletrônico www.ufopa.edu.br/concursos, observado o horário de Santarém/PA. O valor da taxa de inscrição para a classe de Assistente será de R$ 100,00 e de R$ 80,00 para a classe Auxiliar.

O certame compreenderá prova escrita, com leitura coletiva, de caráter eliminatório e classificatório, além de prova didática, de caráter eliminatório e classificatório, prova de defesa do Memorial de Trajetória Acadêmica, de caráter classificatório e julgamento de títulos.

Provas

As provas serão realizadas no período de 02 a 07 de outubro de 2017, conforme cronograma de realização dos concursos, que será disponibilizado no endereço eletrônico www.ufopa.edu.br.

Vagas

As vagas abertas serão para áreas de Educação Especial, Ciências Exatas e da Terra/Química/ Físico-Química, Literaturas Estrangeiras Modernas, Economia/ Métodos Quantitativos em Economia, Engenharia Civil/Construção Civil, Ciências Exatas e da Terra, Saúde Coletiva/ Educação em Saúde, Educação/Política Educacional, Fundamentos da Educação, Administração, Contabilidade e Finanças Públicas, Física Geral, entre outras áreas.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Ufopa.

EM TEMPO, com informações da assessoria

