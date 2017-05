UFC confirma luta entre Werdum e Overeem para 8 de julho

A organização do UFC oficializou a luta entre Fabrício Werdum x Alistair Overeem, marcada para 8 de julho, em Las Vegas. O duelo havia sido informado dias antes pelo site ‘FloCombat’.

Será o terceiro confronto entre Werdum e Overeem. No primeiro encontro, o brasileiro levou a melhor com uma finalização “kimura” durante o extinto Pride, em 2006. Na revanche, melhor para o holandês, que teve o braço erguido por decisão unânime dos juízes laterais.

Aos 39 anos, Werdum não luta desde setembro do ano passado, quando venceu Travis Browne por decisão unânime. O gaúcho soma um cartel com 21 vitórias, seis derrotas e um empate na carreira no MMA.

Overeem, por sua vez, tem 36 anos e um longo currículo no esporte. São 42 triunfos, 15 reveses e uma luta sem resultado. Na última vez em que pisou no octógono o holandês nocauteou Mark Hunt no UFC 209, no último dia 4 de março.

Werdum é o atual primeiro colocado no ranking dos desafiantes, enquanto Overeem ocupa a terceira colocação. Ou seja, o vencedor tem uma enorme chance de disputar o cinturão dos pesados contra o vencedor de Stipe Miocic e Junior ‘Cigano’.

