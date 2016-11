Ufam realiza PSC às 8h deste domingo

As três etapas do Processo Seletivo Contínuo (PSC) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) serão realizadas neste domingo (27) para alunos do Ensino Médio. Para os candidatos das 1ª e 2ª etapas, o certame será de 8h às 12h e, para a 3ª etapa do certame, de 8h às 13h. Todos devem comparecer ao local da prova com uma hora de antecedência portando caneta esferográfica azul ou preta de material transparente e documento de identificação original com foto.

O cartão de confirmação (CCI) que informa o número da inscrição, a data, hora, local de realização das provas e os dados pessoais está disponível no site da Comissão Permanente de Concursos (Compec).

Segundo a professora Ana Galota, Diretora Presidente da Comissão Permanente de Concursos da Ufam, é necessário que os alunos observem os dados contidos no cartão para evitar enganos. “Recomendamos que o candidato imprima o CCI para conhecer com antecedência o local onde fará as provas e que fique atento para as demais instruções nele contidas”, enfatizou.

O PSC é realizado em três etapas para os estudantes do Ensino Médio do Estado do Amazonas. Este ano, da mesma forma que nos anos anteriores, as provas da 2ª e da 3ª etapas do PSC serão aplicadas em Manaus e nos 61 municípios do interior do Estado.

Já as provas da 1ª etapa serão aplicadas apenas em Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins, mas apenas para concorrer a cursos da capital.

Com informações da assessoria