Ufam matricula selecionados no SiSU 2017 de 3 a 10 de fevereiro

Os candidatos selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada 2017 (SiSU) podem fazer as matrículas na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) entre os dias 3 e 10 de fevereiro. São 2.735 vagas, sendo 1.910 delas ofertadas numa das 15 unidades acadêmicas da capital e outras 825 distribuídas nos cinco institutos fora da sede.

A matrícula ocorre em duas etapas: entre 1º e 02 de fevereiro, até 14h, o classificado deve preencher o cadastro estudantil no Portal do Calouro. O preenchimento não assegura a matrícula institucional do candidato, sendo apenas um de seus requisitos. Esta somente será efetivada quando o candidato – ou seu procurador – apresentar-se na data, local e horário previstos no Anexo I do Edital 009/2016, conforme o curso escolhido.

Presencial

Nos dias 3, 6, 7, 8, 9 e 10 de fevereiro de 2017, será realizada a fase presencial da matrícula institucional, nos turnos matutino (das 8 às 12h) e vespertino (das 13 às 17h). Para os classificados nos cursos ofertados em Manaus, o local de recepção de documentos e efetivação da matrícula é o Auditório Eulálio Chaves, no Setor Sul do Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, situado na avenida Rodrigo Octávio Jordão, número 6.200, bairro Coroado. O dia e o horário estão distribuídos no Anexo I do Edital de Matrícula de acordo com o curso.

Já aqueles que concorreram aos cursos ofertados numa das cinco unidades acadêmicas fora da sede devem realizar essa etapa presencial nas respectivas unidades selecionadas.

Documentação

Os documentos necessários para a efetivação da matrícula na Ufam são: histórico escolar e certificado de conclusão ou diploma de curso médio, assinado pelo candidato e com assinatura e carimbo legíveis do responsável pela expedição do documento (cópia e original ou cópia autenticada); documento de identificação oficial com foto; CPF (cópia e original ou cópia autenticada); 01 (uma) foto 3×4 recente; certificados de Ensino Médio obtidos no exterior devem ser reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação.

Além dessa documentação, exigida para todos os candidatos da lista de chamada regular, aqueles que estão inscritos numa das modalidades de Reserva de Vagas e os que optaram pela Bonificação Estadual deverão apresentar outros comprovantes específicos, listados no Edital.

Com informações da assessoria