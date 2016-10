Ufam divulga processo seletivo simplificado para contratação de professores

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação de 13 professores visitantes, brasileiros ou estrangeiros, para atuarem junto a programas de pós-graduação da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

As inscrições poderão ser realizadas até o próximo dia 18 de novembro em dois períodos, pela manhã; das 9h às 11h, e a tarde; das 14h às 16h, diretamente na secretaria da unidade acadêmica a qual o programa de pós-graduação ofertante da vaga encontra-se vinculado.

A Fundação Universidade do Amazonas informou que, também, serão aceitas inscrições via Sedex para todas as áreas, desde que o pagamento do valor da inscrição e a data da postagem tenham sido comprovadamente efetuados até o dia 18 de novembro de 2016. Além do endereço, o candidato deverá acrescentar no envelope o nome da unidade acadêmica e o respectivo programa o qual deseja disputar a vaga para evitar o extravio da documentação.

Mais informações poderão ser obtidas por meio deste link.

Com informações da assessoria