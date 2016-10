Ufam divulga lista com nomes de aprovados no último concurso

A Universidade Federal do Estado do Amazonas (Ufam) divulgou nesta quinta-feira (27) a lista com o nome dos aprovados no último concurso da instituição, onde mais de 40 mil inscritos disputaram 148 vagas ofertadas pelo certame.

Foram 18 vagas para nível fundamental, 94 para nível médio e 36 para candidatos à cargos de ensino superior. As provas foram aplicadas na capital, e nos municípios de Benjamin Constante, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

Os salários vão de R$ 1.739,04 (cargos de nível fundamental) a R$ 3.666,54 (cargos nível superior).

Além do vencimento básico, a Ufam oferece vale-transporte, vale-alimentação e auxílio-creche, caso o servidor possua dependente legal até a idade de 6 (seis) anos.

A lista com o nome dos aprovados pode ser consultada por meio do portal da instituição clicando aqui