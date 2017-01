Ufam divulga lista com mais de 2 mil aprovados no PSC

As provas para as 2.735 vagas oferecidas pela Universidade Federal do Amazonas via Processo Seletivo Contínuo (PSC) foram realizadas no dia 27 de novembro de 2016. O resultado do certame foi publicado na tarde desta terça-feira (3), no site da Comissão Permanente de Concursos da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Confira as listas:

Ciências Agrárias;

Ciências Humanas;

Ciências Exatas;

Ciências Biológicas.

Uma das três formas de ingresso da UFAM, o PSC é destinado aos estudantes que estão cursando as três séries do Ensino Médio. O certame foi realizado em todo o estado do Amazonas e demandou grande esforço institucional. “A divulgação do resultado do PSC para o preenchimento de 2.735 vagas ofertadas anualmente pela UFAM é sempre um momento de grande expectativa tanto para a própria UFAM, pela imensa responsabilidade e seriedade com que realiza o concurso, como para os candidatos e seus familiares porque, afinal, significa o início de uma importante etapa de suas vidas. Agradecemos a todos os servidores e parceiros que participaram e apoiaram a realização das três etapas das provas do PSC 2016, realizadas simultaneamente nos 62 municípios do estado do Amazonas, especialmente, à Comissao Permanente de Concursos, e parabenizamos a todos os candidatos aprovados e classificados. Sejam bem-vindos à Universidade Federal do Amazonas!”, declarou a reitora da UFAM, professora Márcia Perales.

Em 2017, a UFAM retoma a tradicional premiação dos destaques do PSC. Serão agraciados os dez primeiros colocados da capital e outros cinco do interior do estado. “A premiação é a forma encontrada pela Universidade para estimular os estudantes e parabenizar aqueles que tiveram melhor desempenho”, declarou a gestora.

Sobre o PSC 2017

O PSC é realizado em três etapas para os estudantes do Ensino Médio do Estado do Amazonas. Nesta edição, da mesma forma que nos anos anteriores, as provas da 2ª e da 3ª etapas do PSC foram aplicadas em Manaus e nos 61 municípios do interior do Estado.

Já as provas da 1ª etapa foram aplicadas apenas em Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins, mas apenas para concorrer a cursos da capital. Das 2.735 vagas oferecidas pelo Processo Seletivo Contínuo, 1.910 são para cursos ofertados nas unidades de Manaus e 825 são distribuídas entre os campi do interior.

Matrícula institucional

A partir do dia 10 de janeiro será divulgado um edital específico com as orientações para a matrícula institucional dos candidatos classificados via PSC. O edital poderá ser acessado no endereço eletrônico www.proeg.ufam.edu.br.

Para mais informações, o candidato deve entrar em contato com a Compec pelo e-mail: comvest@ufam.edu.br ou pelo telefone (92) 3305-1181, Ramais 4212 e 4213 ou com o Departamento de Orientação Acadêmica da Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) pelos telefones 3305 1481/82

