Ufam divulga gabarito do PSC; confira

Os gabaritos das três fases do Processo Seletivo Contínuo (PSC), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), já está disponível na página da Comissão Permanente de Concursos (Compec) da instituição. O certame foi realizado nos 62 municípios do Amazonas, de 8h às 13h.

Confira abaixo os gabaritos divulgados pela Compec:

1ª etapa; 2ª etapa; 3ª etapa

Conforme a diretora-presidente da Compec, Ana Galotta, até às 19h30 ainda não havia sido contabilizado o percentual de faltosos e os dados de desistência dos candidatos que residem no interior do estado. “Até então, apenas estamos trabalhando com dados da capital. Infelizmente a abstenção dos concursandos em Manaus chegou aos 10%”, destacou.

Segundo a assessoria da Comissão Permanente de Concursos (Comvest) não houve relato de vazamento de prova, fraude e demais problemas relacionados ao certame. “Tudo transcorreu normalmente em um dia que era esperado bastante fluxo devido o dia de aplicação das provas”, disse Ana.

O exame

De acordo com a Ufam, O PSC é realizado em três etapas para os estudantes do Ensino Médio do Amazonas. As provas da 1ª etapa serão aplicadas apenas em Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins, mas apenas para concorrer a cursos da capital.

A pontuação final no PSC é a somatória dos pontos obtidos em cada uma das três fases do concurso. Além disso, a escolha do curso pretendido é permitida apenas para os concluintes que, este ano, concorrem a 2.735 vagas para o ano letivo de 2017: 1.910 para a capital e 825 aos cursos ofertados nos institutos fora da sede.

