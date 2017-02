Ufam divulga 1ª lista de espera do Sisu e PSC 2017

A primeira lista de espera do Sistema da Seleção Unificada (Sisu) e do Processo Seletivo Contínuo (PSC) está disponível no site Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg). São 621 vagas para o PSC e 1.884 vagas para o Sisu.

Para efetivar a matrícula institucional o candidato classificado deverá preencher seu cadastro estudantil, no ‘Portal do Calouro‘, até às 14h do dia 21 de fevereiro, conforme as instruções contidas na mesma página.

Após esse processo, o candidato deve comparecer no período de 22 a 24, deste mês, no campus do seu respectivo curso para a matrícula presencial. Os candidatos devem ficar atentos ao cronograma constante no edital com o dia e horário de cada curso e documentos exigidos.

Para os cursos da capital a matrícula será feita no Auditório Eulálio Chaves, localizado no setor Sul do Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho. No interior, será feita nos Campi de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

Luciana Souza, diretora do Departamento de Registro Acadêmico (DRA) da Proeg enfatizou a importância dos candidatos darem especial atenção às informações contidas no edital. “Solicitamos que os candidatos compareçam nos dias e horários especificados em edital e que também tragam os documentos necessários com original e cópia. Lembrando que os candidatos que não comparecerem nos seus respectivos dias de chamada, perderão o direito a vaga, que será disponibilizada para outro candidato na próxima lista de espera de acordo com a classificação”, afirmou a professora.

Mais informações pelo telefone (92) 3305-1481 ou 1482 ou pelo email doa_proeg@ufam.edu.br.

Com informações da assessoria