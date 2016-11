Ufam aprova indicativo de greve; início da paralisação está indefinido

O corpo docente da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) decidiu aderir, por ampla maioria de votos, a aprovação do indicativo de greve geral dos trabalhadores que fazem parte do movimento ‘Fora Temer’, que luta pela não aprovação das Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55 /16, além da reforma trabalhista e da Previdência e a Medida Provisória (MP) 746 que prevê a Reforma do Ensino Médio.

A decisão foi anunciada na tarde desta sexta-feira (18) durante assembleia realizada no setor norte do hall do Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL) da Universidade, no bairro Coroado, Zona Leste.

A assembleia, organizada pela Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas (Adua), atende à indicação do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN), na qual as seções sindicais das regiões devem determinar a aprovação ou não da deflagração de greve, em conjunto com outras entidades do setor da educação contra as propostas do atual governo federal.

Guilhermina Terra, presidente da Adua, destaca que, apesar da aprovação do indicativo de greve, ainda é necessário esperar o resultado das reuniões previstas para acontecer nos dias 19 e 20 deste mês, sábado e domingo, respectivamente, em Brasília (DF). “Dessas reuniões, onde estarão presentes representantes de todas as universidades, tanto estaduais, quanto federais, é que nós iremos saber se o Andes vai defender, ou não, a greve para categoria docente”, informou.

De acordo com Guilhermina, caso a PEC 55 seja aprovada, o Brasil vai viver um retrocesso em diversos setores e não somente na educação. “O governo vai começar a congelar por 20 anos os investimentos relacionados à saúde, educação e assistência social (transporte, moradia, segurança, entre outros). Hoje em dia, o investimento já não é suficiente. Se essas reformas forem aprovadas, será o fim dos direitos da nossa sociedade”, afirmou.

Na educação, por exemplo, a presidente da Adua, revela que o investimento atual é precário nas instituições de ensino superior. “A qualidade do ensino vai piorar e vai afetar muito as faculdades. O governo começa a dizer que não precisa mais de sociologia, filosofia, artes, educação física. Como eu, como instituição, devo fazer com um monte de aluno que faz licenciatura nessas áreas? Essas pessoas que investiram em um curso e se formaram, vão ficar desempregados?”, questiona Guilhermina.

Para o estudante do 10º período de pedagogia da Ufam, Eli Souza, 29, os impactos das propostas do governo Temer significam a ausência do futuro da sociedade brasileira.

“O movimento estudantil na história do Brasil sempre esteve na vanguarda das lutas contra qualquer perda de direitos da população. Um exemplo disso é o período da década de 60 com a ditadura militar e a década de 80 com a redemocratização. E agora, em 2016, o movimento volta a lutar pela sociedade, por aquilo que tem simbolizado tudo que de mais avançado o povo garantiu”, falou o universitário.

Ainda segundo o estudante, o governo está implementando mudanças e tentando empurrá-las “goela abaixo” na população, sem que haja minimamente discussões para compreender o caráter antidemocrático dessas medidas e a que interesses estão servindo.

“A universidade fica refém da oscilação no mercado e aos poucos se torna privatizada. É uma privatização lenta e gradual, o que caracteriza que quem quiser cursar o ensino superior vai precisar pagar, como acontece em outros países. Só vai poder ter uma formação superior, quem tiver dinheiro para pagar, ou, então vai se colocar diante dos abusivos juros dos bancos para buscar um financiamento estudantil”, destacou.

Na próxima sexta-feira (25), o corpo docente da Ufam vai aderir ao movimento nacional de Frente de Lutas – formados por entidades sociais, sindicais e estudantis – participando de uma paralisação geral em diversos segmentos.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO