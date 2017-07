UFAM abre vagas para contratação de professores

Número de vagas foi ampliada por adendo ao edital – Divulgação

A Universidade Federal do Amazonas está com inscrições abertas para a contratação de docentes. O edital 047/2017 destinado, inicialmente, ao provimento de 34 vagas do cargo professor do magistério superiorpara o Quadro Permanente de Docentes da Universidade Federal do Amazonas, recebeu adendo, e agora disponibiliza vagas para mais 6 áreas de conhecimento de Professor de Carreira.

Faculdade de Educação, Faculdade de Medicina e Faculdade de Ciências Agrárias são as unidades acadêmicas contempladas na capital pelo adendo. Nas unidades fora da sede, o Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB) foi contemplado com duas vagas, uma para a área de conhecimento Biologia Geral e outra para a área de Microbiologia, Biologia Geral e Disciplinas do Eixo Pedagógico.

Exclusivamente para as áreas do adendo ao Edital, fica estabelecido o prazo para inscrição de 14 de julho a 8 de agosto. A data do vencimento da GRU tambpem será 8 de agosto e o período para solicitação de isenção vai de 14 a 21 de julho. A data provável para prova escrita é 28 de agosto. Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Processo seletivo – Professor substituto

Para quem deseja participar do Processo Seletivo Simplificado, destinado à contratação de Professores Substitutos nas áreas de Sociologia e Ciências Biológicas, as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de julho, com período de solicitação de isenção até o dia 14 do mesmo mês. Informações como local de inscrição e requisitos de cada vaga podem ser conferidos no Adendo ao Edital.

Veja os editais:

Edital Processo Seletivo Simplificado 39/2017

Edital 47/2017

Adendo Edital 47/2017