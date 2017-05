Ufam abre concurso público para o Magistério Superior

A Universidade Federal do Amazonas está com inscrições abertas até o dia 31 de maio, para o concurso público destinado ao provimento de oito cargos vagos na carreira do magistério superior, nas mais diversas áreas do conhecimento. As vagas são para Manaus, resultantes de exonerações, aposentadorias, falecimentos e vacâncias do quadro permanente de pessoal docente.

As inscrições são realizadas nas secretarias das unidades acadêmicas ofertantes das vagas, ou via SEDEX. São elas: Faculdade de Educação (Faced), Faculdade Estudos Sociais (FES), Faculdade de Medicina (FM), Faculdade de Tecnologia (FT), Faculdade de Letras (FLet), e Instituto de Ciências Exatas (ICE). A isenção de inscrição deverá ser solicitada no período de 11 a 21 de maio.

O concurso público será realizado em três etapas: prova escrita (caráter eliminatório e classificatório), prova didática (eliminatória e classificatória), e prova de títulos (meramente classificatória). A prova escrita será na data provável de 15 de junho. Mais informações pelo telefone: (92) 3305-1487.

Com informações da assessoria