Uerj volta às aulas após três meses de paralisação

A Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) retomou suas atividades acadêmicas nesta segunda (10), após mais de 3 meses de paralisação. A decisão foi tomada em reunião feita na última sexta-feira (7) entre a reitoria e o Fórum de Diretores das Unidades Acadêmicas. As informações são da Agência Brasil. As aulas são correspondentes ao segundo semestre de 2016.

“Na realidade teríamos que retornar no dia 17 de janeiro, porém, a situação estava impraticável. Todos os campus se encontravam sujos, sem manutenção e outros fatores. Porém, nesses três meses de negociação muita coisa evoluiu. Hoje o campus Maracanã, por exemplo, está limpo, com os elevadores funcionando, ainda que não na sua totalidade, e outros avanços. É preciso ressaltar que isso é o mínimo. Falta muitíssima coisa para se fazer,” explica o reitor Ruy Garcia Marques.

Marques falou também sobre a situação dos 9.800 alunos cotistas, sendo 8 mil também bolsistas. “A bolsa é um valor baixo, de R$ 450,00, mas que faz toda a diferença na vida deles. Hoje, soube da situação de uma aluna que mora na Região dos Lagos e estuda aqui no campus Maracanã. Ela está utilizando o valor da bolsa para pagar o aluguel de um apartamento próximo à Uerj. Sem essa bolsa como vai pagar o aluguel? É uma situação complicada”, lamentou.

O reitor garantiu que todos os alunos que não receberam as bolsas, assim como os docentes que estão sem receber há três meses, não terão faltas caso não compareçam. “Tem que haver compreensão e sensibilidade com o momento. Eu tranquilizo e garanto que nenhum deles receberá falta nessas circunstâncias”. A Associação de Docentes da Uerj convocou para a tarde desta segunda (10) uma assembleia entre seus membros para discutir os próximos passos do movimento. Uma greve não está descartada.

Folhapress