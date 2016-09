UEA sobe 18 posições em ranking e volta ao grupo das cem melhores universidades brasileiras

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) subiu 18 posições no Ranking Universitário Folha (RUF), ficando em 91º lugar entre as melhores universidades do país e voltou ao grupo das cem primeiras, posto que ocupava em 2014. A UEA foi a instituição que mais cresceu no RUF 2016 na Região Norte do país.

“Isso resume todo o nosso planejamento de gestão e o esforço coletivo, de todos nós que vivemos e fazemos todos os dias a UEA que o Amazonas precisa e que tem a nossa cara. Aqui não tem crise, tem esforço coletivo e resultados”, disse o reitor da UEA, Cleinaldo Costa.

Desde 2012, anualmente, a Folha avalia os principais cursos das maiores universidades brasileiras; em 2016, são 40 cursos de 195 universidades brasileiras.

Sobre o ranking

Promovido pela Folha de São Paulo, o Ranking avalia as universidades brasileiras a partir de cinco indicadores: pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado. Nessa edição, foram divulgados tanto o ranking das universidades como o ranking dos cursos.

As análises são desenvolvidas por uma equipe da Folha, a partir da coleta de dados em bases de patentes brasileiras, de periódicos científicos, do Ministério da Educação (MEC) e em pesquisas nacionais de opinião promovidas pelo Datafolha.

Confira o link