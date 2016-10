UEA realiza simulado com estudantes que vão fazer o vestibular no fim de semana

Os estudantes interessados em ingressar na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), cujo vestibular será realizado nesse fim de semana, em Manaus, já podem participar do ‘Simuladão’ a partir desta quarta-feira (19), por meio do aplicativo do pré-calouro. O mecanismo poderá ser acessado por meio de um dispositivo móvel (android e iOS) e também pela internet, com um total de 40 questões (5 de cada disciplina) de múltipla escolha, contemplando as disciplinas exigidas pelo vestibular.

O resultado da prova pode ser conferido pelo candidato instantaneamente por meio do gabarito.

“O aluno só terá acesso ao gabarito se finalizar todas as questões do simulado. Não há tempo estipulado, mas é importante que o aluno tente fazer sem interrupção”, ressaltou o professor de língua portuguesa e de literatura brasileira do pré-calouro, João Batista Gomes.

De acordo com o professor Batista, o simulado tem o objetivo de testar os conhecimentos dos alunos antes da prova.

“O objetivo do simulado é, por meio de questões similares à do vestibular, corrigir falhas e, assim, aumentar o grau de acerto na prova da UEA”, acrescentou.

Para acessar a página por computador, telefone ou tablet, é preciso fazer um cadastro no aplicativo e localizar a aba de cursos; em seguida, selecionar ‘Simulado’. As questões são de português, literatura, matemática, física, química, biologia, história e geografia.

Mais serviços

Além da possibilidade de testar conhecimentos em simulados, a plataforma do pré-calouro oferece aos estudantes acesso a videoaulas, matérias e exercícios comentados por professores. Os alunos podem continuar assistindo às aulas pelo canal do pré-calouro no Youtube.

Com informações da assessoria