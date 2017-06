UEA realiza oitava mostra de teatro com temática contra abuso sexual

A Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas – ESAT/UEA chega a oitava edição da Mostra de Teatro com uma programação diversificada e que objetiva atrair os olhares para discussões importantes, como os casos de abuso e exploração sexual.

O evento acontece na segunda-feira (26). A atração principal, o espetáculo “ARACELI, 18 de maio” é às 14h30, na sala Samambaia. É preciso ficar atento à classificação indicativa da peça, que é de 18 anos.

Já às 15h, tem uma palestra sobre Teatro, Sociedade e Política, no auditório da EST/UEA. E quem fecha a programação da mostra é o Ritual da disciplina de Metodologia da Encenação, que acontece na Casa do Léo.

Toda a mostra é aberta ao público e gratuita.

Com informações da assessoria