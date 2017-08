UEA realiza o III Encontro Amazonense dos Estudantes de Enfermagem

A programação contará com a presença internacional do enfermeiro Luís Manuel da Cunha Batalha, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), em Portugal – Divulgação

As inscrições para o III Encontro Amazonense dos Estudantes de Enfermagem (Eaeenf) encerram na próxima segunda-feira (28). Com o tema “Do Ensino de Qualidade à Formação de Enfermeiros Empoderados Profissionalmente”, o evento será realizado nos dias 31 de agosto e 1º de setembro no Auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), localizado na Avenida Carvalho Leal, nº 1777, Cachoeirinha.

Os interessados em participar devem realizar a inscrição por meio do link http://e inscricao.com/eaeenf2017/inscricoes2017. A taxa de inscrição é no valor unitário de R$ 20,00 e o valor em grupo é de R$ 15,00 de 7 a 10 alunos.

A programação contará com a presença internacional do enfermeiro Luís Manuel da Cunha Batalha, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), em Portugal, além dos três minicursos, palestras, concurso de fotografia estudantil com premiações, e participação da Casa dos Estudantes de Enfermagem.

O evento visa promover a integração entre os acadêmicos de enfermagens das diversas instituições de ensino superior do Amazonas, estimulando os assuntos pertinentes à formação do enfermeiro na atualidade, além da promoção de conhecimento cientifico – cultural dentro dos aspectos que giram em torno das lutas da profissão do Brasil. A programação vale certificação de 10hrs complementares.

O evento é uma realização da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) em parceria com Centro Acadêmico de Enfermagem Jucimary Almeida do Nascimento (Cajan), com o Centro Acadêmico de Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e com do Centro Universitário Luterano de Manaus (Ulbra).

Mais informações pelo site https://eaeenf.wordpress.com/

