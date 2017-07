UEA realiza debate com candidatos a governador do Amazonas

A UEA garantiu, a pouco tempo, a autonomia financeira, que está inserida na LDO de 2018 | Márcio Melo

Para “amarrar” o apoio do futuro governador do Estado deste mandato-tampão e garantir a manutenção dos recursos e autonomia financeira que a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) conseguiu inserir na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), votada e aprovada na última quinta-feira na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o Sindicato dos Docentes da Universidade do Estado do Amazonas (SindUEA) realiza hoje um debate com os candidatos.

A intenção é fechar um compromisso com cada um dos postulantes ao governo, prevendo a manutenção do local e alinhavar um documento intitulado “Carta de Defesa da UEA”, que será registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). O debate acontece a partir das 17h na sede da Escola Normal Superior, na avenida Djalma Batista com a Darcy Vargas e são esperados os nove aspirantes ao governo.

O debate acontece na unidade da UEA que fica entre a Djalma Batista e a Darcy Vargas | Divulgação

De acordo com a presidente do Sindicato dos Docentes da UEA, Gimima Silva, 45, o debate será dividido em três blocos, sendo que o primeiro será destinado apenas para a apresentação do plano de governo de cada candidato; o segundo, para questionamentos elaborados entre alunos e professores com temas como estratégias para elaboração financeira, valorização dos profissionais da instituição e a cidade universitária.

Já o terceiro e último bloco será destinado para a defesa de cada um dos concorrentes sobre a “Carta de Defesa da UEA” e a assinatura deles como forma de compromisso perante a universidade.

“Queremos que quem quer que seja o futuro governante da cidade possa olhar atentamente para a UEA, firmando o compromisso de que teremos uma segurança na gestão deles”, acrescentou a dirigente.

Ela também esclareceu que a emenda conjunta dos deputados estaduais Dermilson Chagas (PEN) e Luiz Castro (Rede) para a LDO de 2018 foi o suficiente apenas para que a administração da UEA tivesse “um fôlego a mais” diante das questões financeiras na instituição, e que por conta disso será de suma importância a ajuda do governo do Estado por meio de sua nova gestão.

“Esta emenda foi aprovada, mas só entrará em vigor no ano que vem. Tendo em vista que a UEA continua frágil por conta da crise econômica do nosso país e é por isso que queremos uma confirmação de apoio por parte dos candidatos”, acrescentou.

Amazonino Mendes e Eduardo Braga faltaram ao primeiro debate, na Band Amazonas | Janailton Falcão

Outra entidade que também está realizando encontros com os candidatos ao pleito de governador do Estado é a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus). As reuniões acontecem por meio de um almoço com os candidatos que, em seguida, terão um tempo estipulado para a apresentação de propostas para o governo, seguido de um breve questionamento de lojistas associados e presidentes de outras entidades na capital amazonense.

Por fim, os candidatos são apresentados a um espelho de gestão do comércio local, e, posteriormente, assinam uma carta de compromisso com as questões apresentadas, declarando que, caso se elejam, estarão cientes das necessidades que os lojistas da cidade têm, explicou o presidente da CDLM, empresário Ralph Assayag.

Já participaram da reunião os candidatos Wilker Barreto (PHS), Marcelo Serafim (PSB), José Ricardo (PT), Rebecca Garcia (PP) e Luiz Castro. Ainda falta receber os candidatos Amazonino Mendes (PDT), Eduardo Braga (PMDB), Jardel Nogueira (PPL) e Liliane Araújo (PPS).

