UEA realiza 5ª chamada de classificados no Vestibular e SIS

Os candidatos devem imprimir e preencher o formulário 'Ficha de Identificação do Candidato'

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) convoca os candidatos classificados para realizar a matricula institucional, referente ao Vestibular e SIS 2016, acesso 2017, 2ª etapa, 5ª chamada. O período de matrícula ocorre nos dias 24 a 26 de julho, das 8h às 12h e das 14h às 18h. A matrícula é destinada somente aos candidatos classificados para os cursos que terão início das aulas no segundo semestre de 2017.

Os candidatos devem imprimir e preencher o formulário ‘Ficha de Identificação do Candidato’, que se encontra disponível no Portal da UEA, e apresentá-lo, juntamente com a documentação exigida, na Unidade Acadêmica na qual o curso está sendo ofertado.

Os candidatos convocados para os cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia, pertencentes ao grupo C do Edital nº 40/2016-GR/UEA, e grupo 4 do Edital nº 41/2016-GR/UEA, deverão firmar ‘Termo de Compromisso’ referente ao § 5º, do art. 2º, da Lei 3972/2013, de 23/12/2013. O Termo de Compromisso deverá ser apresentado com reconhecimento de firma em Cartório.

