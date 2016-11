UEA promove ‘StartUP GO’ para desafiar jovens empreendedores

Jovens empreendedores terão a oportunidade de adquirir conhecimentos relacionados ao mundo dos negócios durante o evento StartUP GO, que será realizado na tarde desta quinta-feira (17), a partir das 14h, no auditório da Escola Superior de Tecnologia (EST), localizada na avenida Darcy Vargas, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Sul.

O evento é uma iniciativa dos alunos do 4º período do curso de Sistemas de Informação da EST, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Os interessados em participam do evento devem se inscrever clicando aqui.

A iniciativa surgiu a partir de um desafio lançado em sala de aula para que os alunos criassem um evento com o objetivo de estimular o interesse pelo empreendedorismo. A coordenadora do StartUP GO e professora da UEA, Elaine Jinkings, pontua que essa é uma oportunidade de verificar como funciona o mercado e quais são os maiores obstáculos.

“A iniciativa dá o preparo necessário à transformação de uma ideia em negócio. No projeto, muitas vezes, há contato com incubadoras, investidores e pessoas mais experientes no quesito administração de empresas, o que acaba por formar a ‘raiz’ do networking do acadêmico”, observou.

Programação

A programação do StartUP GO inclui o painel ‘E-Sight: uma oportunidade para amadurecer a sua ideia’, com o professor da UEA, Sálvio Rizzato, a consultora do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM), Rozana Trilha e o líder do núcleo Anjos do Brasil em Manaus, Euler de Souza.

Ainda na programação, terá a palestra ‘Universitário S/A – construindo minha carreira desde o primeiro dia de aula”, com a diretora do Movimento de Empreendedorismo Universitário, Clarissa Melo. E no encerramento será realizada a mesa redonda ‘CEO da minha Start Up: transformando o abstrato em concreto’, com a CEO da Dream Kids, Bárbara Nicolau e Macaulay Souza, da Startup Onisafra.

Com informações da assessoria