UEA promove simpósio sobre segurança alimentar e nutricional durante Semana Mundial de Alimentação

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) é uma das instituições apoiadoras da Semana Mundial de Alimentação, promovida pela Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar Nutricional do Amazonas (Caisan/AM). O evento acontece de 17 a 21 de outubro em Manaus e terá como tema ‘O Clima está mudando: a alimentação e a agricultura também’.

Dentro da programação, a UEA realizará o Simpósio sobre Segurança Alimentar e Nutricional no dia 19 de outubro, no auditório anexo da Escola Normal Superior da UEA, às 16h, situado no Shopping Cidade dos Carros, na avenida Djalma Batista.

O Simpósio de Segurança Alimentar e Nutricional está integrado na programação da Semana Mundial de Alimentação e do Congresso de Medicina da UEA. O simpósio terá dois momentos: apresentação da nova perspectiva do Projeto Rede de Apoio Intersetorial no Fortalecimento do SISAN nos Estados da Região Norte (Praisan) e palestras acadêmicas obedecendo ao tema mundial da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) sobre Clima, Agricultura e Saúde. As palestras serão realizadas pelos professores Francisco Melgueiro, Katell Uguen, Regismeire Viana Lima e Ester Mourão.

Durante o simpósio estarão presentes o reitor da UEA, Cleinaldo Costa, a presidente da Caisan/AM, Regina Fernandes do Nascimento, do presidente do Conselho Estadual Segurança Alimentar e Nutricional (Consea/AM), Mark Arthur Loureiro Storck, além dos secretários de saúde, educação, meio ambiente do Amazonas.

A nutróloga pediátrica e professora da UEA, Silvana Benzecry, explica que o simpósio deverá contextualizar aos alunos sobre o tema ‘O Clima está mudando: a alimentação e a agricultura também’ e o público-alvo será o mais abrangente possível.

“Durante o Simpósio vamos divulgar o site do projeto Praisan que tem como objetivos apoiar, monitorar e empoderar a Caisan e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A UEA é parceira ao apoiar os estados do Acre, Roraima e Rondônia, portanto teremos representantes desses estados no simpósio”, salientou.

Cerca de 30 alunos da liga de pediatria e da liga de nutrologia da UEA vão participar da Semana Mundial de Alimentação. Ao final da atividade será apresentado um relatório sobre o Simpósio.

Programação da Semana Mundial de Alimentação

A Semana contempla diversas atividades como concurso de desenhos, poesias e vídeos, exposição de frutos regionais e seu potencial nutricional e tecnológico, exposição e degustação com aproveitamento integral de alimentos regionais, Congresso de Medicina da UEA, oficina das preparações utilizando frutos da região e plantas alimentícias não-convencionais”, além de orientação e panfletagem sobre segurança alimentar e nutricional nas unidades do SOS Cidadão e Prato Cidadão (Seas).

Sobre o Dia Mundial da Alimentação

O Dia Mundial da Alimentação é celebrado há 27 anos no dia 16 de outubro. A data marca a criação, em 1945, da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), cujo objetivo é elevar os níveis de nutrição e de desenvolvimento rural. O tema definido pela FAO para 2016 é ‘O Clima está mudando. A alimentação e agricultura também’.

O Dia Mundial da Alimentação 2016 contempla sete diferentes áreas relacionadas à alimentação e agricultura onde precisam ocorrer mudanças, se queremos lidar com as mudanças climáticas. Esse é o único jeito de acabar com a fome mundial.

