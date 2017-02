UEA promove consultas e exames gratuitos até sexta-feira

Ações gratuitas de prevenção e promoção à saúde vão ser realizadas até essa sexta feira (3), por integrantes do Programa UEA Cidadã da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Os atendimentos serão realizados das 16h às 18h, no Manaus Plaza Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus. Essa é a primeira ação de 2017.

Na ocasião, o público vai ter a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre saúde em geral e fazer exames de prevenção como aferição de pressão, exame de glicemia, levantamento do índice de massa corporal, orientações sobre e saúde bucal e escovação supervisionada. Além de participar de palestras de prevenção sobre hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis e diabetes.

As ações serão oferecidas com o objetivo de proporcionar melhoria de qualidade de vida e maior integração da universidade com a comunidade. O oferecimento dos serviços é gratuito e realizado por ordem de chegada.

A coordenadora do Programa, Márcia Costa, disse que as ações são realizadas de acordo com a demanda da comunidade. “Estamos com uma demanda intensa de ações que serão realizadas ao longo de 2017. Os finais de semana de fevereiro já estão todos preenchidos, só temos vaga a partir de março”, acrescentou a coordenadora do Programa.

Para solicitar a presença do UEA Cidadã nas comunidades é necessário enviar um e-mail (ueacidada@gmail.com) ou entrar em contato com a coordenação do programa pelo telefone: 991281899 – Márcia Costa.

UEA Cidadã

O UEA Cidadã é uma ação multiprofissional da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) com a sociedade que leva informações sobre saúde por meio da educação não formal, permitindo ações conjuntas de universitários com a comunidade, promovendo a melhoria da qualidade de vida, por meio da prevenção e promoção de cidadania.

Com informações da assessoria