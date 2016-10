UEA inaugura centro para capacitação e desenvolvimento de pesquisa e tecnologia

Com objetivo de contribuir para a capacitação de profissionais da área da saúde e desenvolver pesquisas e tecnologia, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Escola de Saúde da Universidade do Estado do Amazonas (UNA-SUS Amazônia) foi inaugurado na tarde desta quarta-feira (5). O evento foi realizado na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), na avenida Carvalho Leal, nº. 1777, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o coordenador técnico do UNA-SUS Amazônia, Vinicius de Oliveira, o Sistema Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS) foi criado pelo Ministério da Saúde (MS) em 2010. E este ano, com a inauguração dessa nova unidade de pesquisa, a UEA fará parte desta ação. O objetivo é levar cursos de capacitação e qualificação para todas as pessoas interessadas na área da saúde.

“O principal impacto é beneficiar o povo ribeirinho, assim como comunidades indígenas que habitam o interior do Amazonas, pois o centro desenvolverá tecnologias que vão contribuir para a melhor capacitação dos profissionais de saúde, que são responsáveis pela assistência dessas pessoas”, explicou.

Segundo Vinícius, os cursos disponíveis são para todos os brasileiros e que 20% das pessoas que tem acesso são alunos de graduação. Ele ainda destaca que o UNA-SUS Amazônia ainda busca desenvolver pesquisa e tecnologias.

“Uma das principais contribuições é ajudar alunos e profissionais do programa Mais Médicos, que têm dificuldade de acessar a internet no interior, devido aos cursos serem on-line. Então nós buscamos uma forma que os cursos pudessem ser feitos independentemente se a pessoa está ou não com acesso à rede”, explicou o coordenador.

Neste caso, o acesso às informações se dará por meio do uso de aplicativos em smartphones ou tablets, que podem funcionar mesmo sem conexão contínua à web.

O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento é o primeiro resultado de um projeto de cooperação técnica e científica entre UEA, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Samsung Electronics.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO