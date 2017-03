UEA é premiada como Top Marketing Empresarial

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) recebeu na noite desta quarta-feira (15) o troféu ‘Top Marketing Empresarial’, na categoria Universidade Pública, como instituição mais lembrada de 2016. O resultado faz parte de pesquisas com o público local, desenvolvida pela Instituição Action Pesquisas de Mercado. A cerimônia da 6ª Edição do Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing, promovido pela VR Assessoria, ocorreu no Teatro Manauara, localizado no Manauara Shopping, Zona Centro-Sul.

Para o Reitor da UEA, Cleinaldo Costa, é uma honra a Universidade receber o prêmio. “É um reconhecimento pelo trabalho coletivo: de alunos, de técnicos administrativos e de professores que fazem a UEA ser a mais lembrada da Região”, destacou.

O evento, de caráter anual, tem como objetivo homenagear profissionais de Propaganda e Marketing do Estado do Amazonas, acadêmicos, agências e os 24 segmentos empresariais mais lembrados no ano de 2015.

O superintendente da Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), Alex Pagliarini, enfatizou que as agências estão revendo os conceitos e tentando entender a propaganda de hoje. “O desafio é para todo o mercado. Com o ‘tsunami’ digital, o ambiente online tem outras métricas e exigem uma reformulação, uma revisão do modelo de propaganda para viabilizar e melhorar os negócios”, salientou.

A realizadora do evento, Eulália Xavier, explicou o conceito do troféu. São três figuras: um representa o anunciante, a segunda é a agência de publicidade e a terceira é o veículo de comunicação. “A ideia do prêmio é fomentar o crescimento do nosso segmento de comunicação. E reconhecer quem faz a boa propaganda, com qualidade”, detalhou.

6ª Edição do Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing

Durante as cinco últimas edições do prêmio agências, profissionais e estudantes foram contempladas com premiações que valorizam o talento e a criatividade; e estimularam negócios em prol da comunicação entre os públicos e os diversos meios e formas de divulgação de marcas.

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) já foi reconhecida nos anos de 2012 e 2014 como ‘Top of Mind’.

Troféu ‘Top Marketing Empresarial’

O Troféu “Top Marketing Empresarial” é dado às empresas destaques em 24 segmentos, tal como escola, universidade, loja de departamento e rede de drogaria. O resultado faz parte de pesquisas com o público local, desenvolvida pela Instituição Action Pesquisas de Mercado.

Com informações da assessoria