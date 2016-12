UEA divulga resultados do vestibular e SIS

Uma recepção para os calouros da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) será realizada nesta terça-feira (20). A lista dos aprovados no Vestibular e no Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2016, acesso 2017, estará disponível, a partir das 10h, na área externa do prédio da reitoria localizada na avenida Djalma Batista, bairro Flores.

No mesmo dia, a partir das 12h (horário de Manaus), a lista dos aprovados estará disponível no portal da instituição.

O edital de matrícula será divulgado no dia 20 de dezembro para os candidatos aprovados nos cursos que iniciam as aulas no primeiro semestre de 2017. O segundo Edital de Matrícula será divulgado dia 20 de abril para os candidatos aprovados nos cursos que iniciam as aulas no segundo semestre de 2017.

Vagas

Ao todo, 3.272 vagas são ofertadas para os 30 cursos com início em 2017. Para o vestibular, são oferecidas 1.950 vagas, sendo 92 vagas para indígenas. Já o edital do SIS dispõe de 1.322 vagas, sendo 83 vagas para indígenas. Cursos mais concorridos: medicina, direito, administração, enfermagem e educação física.

