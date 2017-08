UEA divulga lista de isenção da taxa de inscrição do Vestibular e SIS 2017, acesso 2018

As provas do SIS ocorrerão no dia 24 de outubro – Divulgação

O resultado da solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição do Vestibular e SIS 2017, acesso 2018, foi divulgado, nesta quarta-feira (23), pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Os candidatos com solicitação deferida estão automaticamente inscritos no certame. As inscrições pagas seguem até o dia 1º de setembro.

O objetivo do processo de isenção é oferecer condições de participação aos candidatos que não disponham de recurso financeiro para pagar a taxa de inscrição e que tenham atendido integralmente os critérios definidos no edital.

Provas

As provas do Vestibular acontecerão nos dias 22 (conhecimentos gerais) e 23 (conhecimentos específicos e redação) de outubro, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. As provas do SIS ocorrerão no dia 24 de outubro, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus.

VAGAS – Neste ano, 5.732 vagas estão sendo ofertadas pela UEA por meio do Vestibular e SIS, incluindo 274 vagas para indígenas e 368 vagas para Pessoa com Deficiência (PCD).

Confira os links abaixo:

Vestibular: https://www.vunesp.com.br/UEAM1701

SIS: https://www.vunesp.com.br/UEAM1702

Com informações da assessoria

