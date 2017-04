UEA divulga edital e convocação de matrícula da 2ª Etapa do Vestibular e SIS

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga o edital e convocação de matrícula referente ao Vestibular e SIS 2016, acesso 2017, 2ª etapa, 1ª chamada. A recepção dos documentos ocorrerá no período de 08 a 12 de maio. A 2ª etapa de matrícula destina-se somente aos candidatos classificados para os cursos que terão início das aulas no segundo semestre de 2017.

Os candidatos convocados para apresentação de documentação deverão imprimir e preencher o formulário Ficha de Identificação do Candidato que se encontra disponível no Portal da UEA e apresentá-lo, juntamente com a respectiva documentação exigida, na Unidade Acadêmica na qual o curso está sendo ofertado.

Os candidatos convocados para os cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia, pertencentes ao grupo C do Edital nº 40/2016-GR/UEA, e grupo 4 do Edital nº 41/2016-GR/UEA, deverão firmar Termo de Compromisso referente ao § 5º, do art. 2º, da Lei 3972/2013, de 23/12/2013. O Termo de Compromisso deverá ser apresentado com reconhecimento de firma em Cartório.

Caso não sejam preenchidas todas as vagas pelos candidatos convocados em primeira convocação, poderá haver nova convocação em 2ª chamada dos subsequentes classificados a qual será realizada de acordo com Edital próprio (Edital de Matrícula) a ser divulgado a partir do dia 25/05/2017 no site www.uea.edu.br e imprensa local.

