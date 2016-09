UEA disponibiliza, nesta sexta, cartão de confirmação para o Vestibular e SIS

O cartão de confirmação para os candidatos que farão as provas do Vestibular 2016, com acesso 2017, e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) estará disponível nesta sexta-feira (30). Para obter o Cartão de Confirmação, o candidato precisa acessar o portal da UEA (www.uea.edu.br) e deve inserir o número de seu CPF na aba ‘locais de prova’ para obter as informações.

O resultado das provas de habilidades também estará disponível nesta sexta-feira (30), no site da UEA, por meio dos links Vestibular E SIS.

As provas do SIS acontecerão no dia 22 de outubro e as do Vestibular nos dias 23 e 24 de outubro. As provas serão realizadas a partir de 13h (horário de Manaus). A Comissão de Ingresso do Vestibular alerta para o fechamento dos portões de acesso aos locais da prova, impreterivelmente, às 12h50, horário de Manaus. O Resultado Final do Vestibular será divulgado no dia 21 de novembro.

Com informações da assessoria