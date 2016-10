UEA decide manter vestibular mesmo após apagão e falta de água no AM; horário das provas é estendido

Mesmo com o apagão que ocorreu em Manaus e em municípios do interior do Amazonas, como Parintins, Tabatinga, Manacapuru e Iranduba, na tarde deste domingo (23), a reitoria da Universidade do Amazonas (UEA) decidiu manter o vestibular 2016 no estado. Praticamente todas as unidades, das 110 escolas que receberam o exame, foram afetadas pelo blecaute.

De acordo com o reitor da universidade, Cleinaldo Costa, em coletiva de imprensa no centro de comando de controle do vestibular, todas as 110 escolas onde as provas do vestibular estão sendo aplicadas são monitoradas. Segundo ele, o problema não afeta a continuação do exame.

Questionado sobre o calor e a falta de água, já que o abastecimento também foi interrompido devido ao blecaute, o reitor informou que o desconforto é involuntário da parte da UEA.

“Nós estamos mantendo os alunos e iremos dar os descontos do período que ficou sem energia. Houve três situações, a primeira são escolas que possuem geradores e não foram afetadas, a segunda situação é referente a iluminação natural satisfatória e a terceira onde não foi possível a continuação da prova. Nesse último caso, as escolas nós vamos manter os alunos nas salas e, tão logo haja o retorno, nós daremos os descontos para a execução da prova”, disse.

As três unidades de ensino em Manaus onde será necessário prorrogar o horário de provas serão: Escola Normal Superior, Escola Superior de Tecnologia e Escola Superior de Ciências Naturais, todas administradas pela UEA.

Os mais de 43 mil candidatos começaram a fazer as provas às 13h e a queda de energia aconteceu às 13h28. Eles concorrem a 1.950 vagas ofertadas para 30 cursos.

Causa

O diretor de operações da Eletrobras Amazonas Eletrobras Distribuição Amazonas, Paulo Maciel, informou que o Operador Nacional do Sistema (ONS), órgão que opera o Sistema Elétrico Interligado (SIN), registrou um desligamento do linhão 500kV, em Tucuruí, às 13:28h, ocasionando o blecaute em parte da cidade de Manaus.

Sem água

O fornecimento de água também foi afetado. Segundo a assessoria de imprensa da Manaus Ambiental, em função da falta de energia, todas estações de tratamento de água sofreram interrupções nos seus funcionamentos, impactando o fornecimento para todos os bairros de Manaus.

