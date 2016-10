UEA confirma para 11 de dezembro nova prova do vestibular

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) vai reaplicar, no próximo dia 11 de dezembro, as provas de Conhecimentos Gerais do Vestibular 2016, acesso 2017. A decisão foi tomada, na tarde desta segunda-feira (24), na Reitoria da UEA, durante reunião de gestores. Inicialmente aplicada no último domingo (23), a prova foi anulada em função do apagão que ocorreu em parte do Amazonas e prejudicou, em graus variados, os candidatos do certame.

Até o final desta semana a UEA divulgará a retificação do Edital do Vestibular. No dia 2 de dezembro, será divulgado o Cartão de Confirmação com o novo local de prova.

Ressarcimento

A Gestão Superior está estudando a possibilidade de eventual ressarcimento aos candidatos do interior e de fora do Estado que necessitarão retornar para a reaplicação da prova. A UEA informa que apenas 3% dos candidatos ao Vestibular são moradores de outros Estados da federação brasileira.

“O que motivou a UEA a tomar essa decisão foi por entender que nem todos os candidatos tiveram as mesmas condições de ambiente e estresse emocional para fazer a prova. Para que haja Vestibular é necessário ter isonomia e credibilidade. Esse é o principal critério de nossa decisão”, disse o Reitor da UEA, Cleinaldo Costa.

O Resultado Final do Vestibular e SIS 2016, acesso 2017 será divulgado no dia 19 de dezembro. A matrícula da primeira chamada ocorrerá entre os dias 26 e 30 de dezembro.

Gabaritos

O Gabarito das provas do SIS está disponível desde a noite do último sábado (22) no portal da UEA (www.uea.edu.br). A partir das 20h desta segunda-feira (24), será divulgado o gabarito das provas de Conhecimentos Específicos e Redação, também no portal da UEA no link Vestibular.

Vestibular e SIS

A UEA recebeu 80.282 inscritos para o Vestibular e SIS 2016, acesso 2017. Ao todo, 3.272 vagas são ofertadas para os 30 cursos com início em 2017. Para o vestibular, são oferecidas 1.950 vagas, sendo 92 vagas para indígenas. Já o edital do SIS dispõe de 1.322 vagas, sendo 83 vagas para indígenas. Cursos mais concorridos: Medicina, Direito, Administração, Enfermagem e Educação Física.

Abstenções

No SIS, que foi realizado no sábado (22), o índice de abstenções registrado foi de 6,9% do total de candidatos no interior e também de apenas 6,7% na capital.

Com relação de Conhecimentos Específicos e Redação do Vestibular, aplicadas neste domingo (24), o percentual de ausentes na capital foi de 17% e 15% no interior.

Com informações da assessoria