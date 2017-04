UEA Cidadã promove ação de prevenção de saúde em shopping da cidade

Os acadêmicos e ex-alunos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), integrantes do Programa ‘UEA Cidadã’, com apoio e convite do Millennium Shopping, promovem ação de prevenção e promoção à saúde. Os atendimentos serão realizados de 7 a 9 de abril, das 9h às 21h, no sábado e das 14h à 20h no domingo. A iniciativa é em alusão ao Dia Mundial da Saúde comemorado no dia 7 de abril. O Espaço Saúde Millennium Shopping está localizado na Av. Djalma Batista nº. 1661 – Chapada.

O público poderá esclarecer dúvidas sobre saúde em geral e fazer exames de prevenção como aferição de pressão, exame de glicemia, levantamento do índice de massa corporal, orientações sobre e saúde bucal e escovação supervisionada. Além de participar de palestras de prevenção sobre hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis e diabetes.

As ações serão oferecidas com o objetivo de proporcionar melhoria de qualidade de vida e maior integração da universidade com a comunidade. O oferecimento dos serviços será gratuito e realizado por ordem de chegada.

Os profissionais da área irão orientar e realizar testes de aferição da pressão arterial e de glicemia. “Muitas pessoas ainda carecem de informações sobre doenças relacionadas às consequências de doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Nosso intuito é levar orientação e incentivá-los a cuidar da saúde”, enaltece a coordenadora do UEA Cidadã, Márcia Costa.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone: 99128-1899 – com Márcia Costa.

Projeto

O UEA Cidadã é uma ação multiprofissional da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) com a sociedade que leva informações sobre saúde por meio da educação não formal, permitindo ações conjuntas de universitários com a comunidade, promovendo a melhoria da qualidade de vida, por meio da prevenção e promoção de cidadania.

Com informações da assessoria