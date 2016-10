UEA cancela primeiro dia de vestibular após apagão no AM; candidatos fizeram provas no calor e no corredor

Os 43.850 inscritos no vestibular 2016 da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) vão precisar refazer a prova de seleção. O cancelamento do exame foi anunciado pelo reitor da universidade, Cleinaldo Costa, durante coletiva de imprensa na noite deste domingo (23), após denúncias de desconforto aos candidatos devido ao apagão em Manaus e em outros municípios do estado.

A previsão para a realização da primeira fase do exame será no próximo dia 15 de novembro. A segunda fase continua valendo e será realizada nesta segunda-feira (24). A determinação é válida para todo o Amazonas.

O cancelamento do vestibular aconteceu após candidatos denunciarem irregularidades durante o processo. O primeiro dia do vestibular teve tumulto e até alunos fazendo provas no corredor da Escola Superior de Tecnologia da UEA (EST-UEA), localizada na avenida Darcy Vargas, Zona Centro-Sul de Manaus. Em outras escolas os alunos precisaram aguardar mais de 1h30 para o retorno da energia. Inicialmente, o reitor informou que o horário seria estendido no final para compensar o tempo em que os candidatos ficaram parados.

Nesse intervalo os candidatos informaram que ficaram sem monitoramento e alguns concorrentes chegaram a consultar a internet nos aparelhos celulares.

Apagão

Mesmo com o apagão que ocorreu em Manaus e em municípios do interior do Amazonas, como Parintins, Tabatinga, Manacapuru e Iranduba, na tarde deste domingo (23), a reitoria da UEA decidiu manter as provas do vestibular 2016 até o final. Os candidatos não foram liberados já que, segundo Cleinaldo Costa ainda durante a tarde, o problema não afetava a continuação do exame.

Praticamente todas as unidades, das 110 escolas que receberam o exame, foram afetadas pelo blecaute. Questionado sobre o calor e a falta de água, já que o abastecimento também foi interrompido devido ao blecaute, o reitor informou que o desconforto era involuntário da parte da UEA. Alguns alunos chegaram a passar mal, uma foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

Vagas

A universidade oferece 3.272 vagas em 30 cursos, sendo que 1.950 são para os alunos aprovados no vestibular e 1.322 para o Sistema de Ingresso Seriado (SIS).

Portal EM TEMPO