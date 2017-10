UEA apresenta sistema de autoatendimento nas bibliotecas de Manaus

Na próxima terça-feira (17), a A Universidade do Estado do Amazonas, por meio do Sistema Integrado de Bibliotecas(SIB/UEA) vai apresentar o novo sistema de automação do atendimento na Biblioteca nas Escolas Superiores de Ciências da Saúde, Artes e Turismo, Tecnologia e Normal Superior.

A apresentação será na biblioteca da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), localizada na Av. Carvalho Leal, 177, Cachoeirinha.

O novo Sistema de Automação no Atendimento nas Bibliotecas da UEA é baseado na tecnologia de radiofrequência (RFID) que permite o controle ao acervo bibliográfico, entrada e saída de materiais, inventário e principalmente e o livre acesso às estantes com segurança.

A grande novidade é o Autoatendimento onde o usuário poderá realizar o seu empréstimo de livros sem a presença do bibliotecário.

O novo sistema vai dinamizar a circulação do acervo, agilizando o processo, diminuindo filas e poupando o tempo dos bibliotecários que poderão se dedicar a outras atividades de maior importância dentro da instituição.

