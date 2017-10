UEA apresenta novo sistema de autoatendimento nas bibliotecas de Manaus

A Universidade do Estado do Amazonas, por meio do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB/UEA) realizará nesta terça-feira (17), às 10h, a apresentação do novo sistema de automação do atendimento na nova biblioteca da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), localizada na avenida Carvalho Leal, 1777, bairro Cachoeirinha, Zona Sul da cidade. O sistema será implantando nas outras unidades da UEA na capital ao longo da semana.

O novo sistema é baseado na tecnologia de radiofrequência (RFID) que permite o controle ao acervo bibliográfico, entrada e saída de materiais, inventário e principalmente o livre acesso às estantes com segurança.

A grande novidade do sistema é o autoatendimento onde o usuário poderá realizar o seu empréstimo de livros sem a presença do bibliotecário, em uma cabine eletrônica, dinamizando a circulação do acervo, agilizando o atendimento, diminuindo filas e também poupando o tempo dos bibliotecários que poderão se dedicar a outras atividades de maior importância dentro da instituição.

