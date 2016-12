UEA aplica prova de conhecimentos gerais do vestibular neste domingo

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) aplica, no próximo domingo (11), a prova de conhecimentos gerais do Vestibular 2016, acesso 2017. O cartão de confirmação, onde o candidato pode verificar o local de prova, está disponível desde o último dia 2 no portal da UEA (www.uea.edu.br), no link vestibular. A prova será aplicada em Manaus e em todos os municípios do Amazonas.

A prova será realizada a partir de 13h (horário de Manaus). Os portões serão abertos 12h e fechados, impreterivelmente, às 12h50. O Resultado Final do Vestibular e do SIS será divulgado no dia 19 de dezembro, no portal da instituição.

Matrícula

O edital de matrícula será divulgado no dia 19 de dezembro para os candidatos aprovados nos cursos que iniciam as aulas no primeiro semestre de 2017. O segundo edital de matrícula será divulgado dia 20 de abril para os candidatos aprovados nos cursos que iniciam as aulas no segundo semestre de 2017.

Cancelamento da Primeira Prova

No dia 23 de outubro, a gestão superior da UEA anulou a prova de conhecimentos gerais em razão do apagão que ocorreu em parte do Amazonas e prejudicou, em graus variados, os candidatos do certame.

