UBSs mobilizam população para campanha de vacinação contra gripe

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da rede municipal estão reforçando as ações da 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza (Gripe) com o objetivo de alcançar o público prioritário para a imunização contra a doença.

A abertura oficial da campanha aconteceu na última terça-feira (25) e tem como alvo pessoas com 60 anos ou mais de idade, povos indígenas (aldeados e assistidos pela Sesai), crianças na faixa etária de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, da população privada de liberdade e dos funcionários do sistema prisional.

A novidade deste ano é a inclusão dos professores das escolas públicas e privadas, que devem apresentar documento que comprove a profissão (contracheque, crachá ou outro documento).

As equipes de saúde estão realizando ações de acordo com a demanda identificada em cada área de atuação das UBSs, atendendo, por exemplo, idosos acamados, crianças em creches e escolas, trabalhadores de saúde em hospitais e clínicas. A imunização também está disponível em 182 Unidades de Saúde com sala de vacina.

Uma das ações aconteceu nesta semana, de segunda a sexta-feira, no Parque Municipal do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças (zona Sul), organizada pela UBS Dr. Luiz Montenegro.

A aposentada Dalila Pereira da Silva, 66 anos, foi uma das beneficiadas com a ação no Parque do Idoso na manhã desta sexta-feira (28).

“Eu moro próximo ao Parque do Idoso e todos os anos venho tomar a vacina aqui, o acesso é mais fácil. Acredito que a vacina ajuda a evitar a doença nessa fase da vida, principalmente por que temos outras complicações como alergias e rinite”, explicou Dalila Silva.

O Dia “D” da campanha vai acontecer no dia 13 de maio, quando serão mobilizados 4.500 profissionais de saúde e montados 959 postos de vacinação no município de Manaus. A meta da Campanha este ano é para a imunização de 366 mil pessoas na capital.

Com informações da assessoria