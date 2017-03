UBSs da Zona Sul promovem ação social no Dia Internacional da Mulher

Em parceria com a 2ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar do Amazonas (2ª Cicom), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Theodomiro Garrido e Megumo Kado, que atendem a população dos bairros Colônia Oliveira Machado e Educandos (Zona Sul), promovem nesta quarta-feira (8), programação especial pelo Dia Internacional da Mulher.

A ação vai acontecer no quartel da 2ª Cicom, na rua Felismino Soares, s/n, Colônia Oliveira Machado, das 8h às 13h, com oferta de consulta médica com clínico geral e dermatologista, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial e de glicemia capilar, palestra em Saúde Bucal e distribuição de kits odontológicos.

O secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto, informa que a programação faz parte das ações que a Prefeitura de Manaus irá desenvolver no mês de março para homenagear as mulheres.

“Todas as UBSs foram orientadas a reforçar durante o mês de março as ações voltadas para o público feminino, incentivando a participação das mulheres nos programas de prevenção de doenças e de promoção da saúde”, destaca Homero de Miranda Leão.

Segundo a diretora da UBS Theodomiro Garrido, Kellen Dias da Silva, a parceria com a 2ª Cicom na execução de ações de saúde acontece como uma forma de permitir maior integração com a comunidade, além de ser uma oportunidade de divulgar os serviços que estão disponíveis na rede municipal de Saúde.

“Já foram realizadas ações em diferentes bairros da zona Sul, incluindo o Morro da Liberdade, Colônia Oliveira Machado, Santa Luzia e estamos preparando uma programação no bairro Educandos”, informa a diretora.

A ação em homenagem às mulheres também vai oferecer, de forma gratuita, acesso a serviços de maquiagem, design de sobrancelhas, corte de cabelo e massagem, além da apresentação cultural com o grupo Garis da Alegria e encerrando com a Banda do Boi Garantido.

