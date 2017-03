UBSs com horário ampliado permitiram aumento de 23% no atendimento

O regime de atendimento em horário ampliado, em vigor em 10 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Prefeitura de Manaus, completou, no mês de fevereiro, quatro anos de funcionamento. A medida, implantada para facilitar o acesso da população aos serviços de saúde, permitiu um aumento 23% nos atendimentos realizados nestas unidades, garantindo que mais de 800 mil procedimentos pudessem ser feitos nos novos horários – das 17h às 21 horas, durante a semana, e das 8h ao meio-dia, aos sábados. A meta é ampliar o horário de atendimento em mais 10 unidades de saúde.

O novo serviço representou um dos compromissos assumidos pelo prefeito Arthur Neto para reorganizar o processo de trabalho, tornando as Unidades de Saúde mais resolutivas e oferecendo maior número de procedimentos para a população, além de ampliar as formas de acesso à rede municipal de saúde, principalmente no caso de trabalhadores e estudantes, normalmente impossibilitados de ir às UBS no horário tradicional (matutino e vespertino, de segunda a sexta-feira).

“A Prefeitura considerou a dificuldade que boa parte da população tem em buscar atendimento de saúde no horário comercial e os prejuízos à saúde causados pelo diagnóstico tardio ou pela não realização do acompanhamento preventivo e curativo”, explicou o prefeito, ressaltando que a ampliação dos horários de funcionamento em unidades estratégias busca oferecer opções de acesso ao atendimento médico e aos serviços de saúde que ajudam a evitar que as pessoas adoeçam, como é o caso das ações de imunização, do pré-natal e do exame preventivo.

Inicialmente, em janeiro de 2013, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) implantou o serviço em oito UBSs: Dr. José Rayol dos Santos e Morro da Liberdade (zona Sul); Sálvio Belota e Áugias Gadelha (zona Norte); Alfredo Campos e Leonor Brilhante (zona Leste); e Leonor de Freitas e Deodato de Miranda Leão (zona Oeste). Dois meses depois, o serviço foi estendido para as UBSs Amazonas Palhano (zona Leste) e Balbina Mestrinho (zona Norte).

O secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto, informa que os serviços oferecidos no horário ampliado de atendimento seguem o mesmo padrão de todas as UBSs, incluindo consultas com médico clínico geral, pediatra e ginecologista, e serviços de odontologia, prevenção ao câncer de colo de útero e de mama, pré-natal, controle de hipertensão e diabetes, identificação e manejo clínico da malária, atendimento à casos suspeitos de dengue, imunização e curativo.

No período de 2013 a 2016, o número de procedimentos ambulatoriais realizados no horário ampliado chegou a 809.259 procedimentos, correspondendo a 22,7% do total de procedimentos nas 10 UBSs (3.562.137 procedimentos).

“Não há estudo específico sobre o perfil da população assistida no horário ampliado, mas uma das metas é atrair um número maior de homens para dentro das UBSs”, informa Homero de Miranda Leão. De acordo com ele, este é um público que, culturalmente, tem mais resistência em procurar os serviços de prevenção e promoção da saúde.

Para a diretora da UBS Morro da Liberdade, assistente social Amália Regina Almeida, que acompanha o processo desde janeiro de 2013, é perceptível uma maior presença do público masculino na Unidade de Saúde, principalmente a partir das 16 horas.

“Fora do horário ampliado, é muito difícil o comparecimento de homens na UBS. Normalmente, no horário padrão, recebemos mulheres que procuram atendimento para elas mesmas ou para os filhos. Mas, a partir das 16 horas, é fácil perceber a presença do público masculino, procurando atendimento médico ou serviços como a testagem rápida para o HIV, sífilis e hepatites B e C”.

Unidades

Distrito Leste

UBS Leonor Brilhante – Rua Autaz Mirim, s/n – Tancredo Neves

UBS Alfredo Campos – Rua André Araújo, s/n – Zumbi II

UBS José Amazonas Palhano – Rua Antonio Matias – São José II

Distrito Norte

UBS Augias Gadelha – Rua A, n º 15 – Cidade Nova I

USA Sálvio Belota – Rua das Samambaias, nº 786 – Santa Etelvina.

USA Balbina Mestrinho – Rua 17, nº. 170 – Cidade Nova (Núcleo III)

Distrito Sul

UBS DRº José Rayol – Av.Constantino Nery, Chapada

UBS Morro da Liberdade – Rua São Benedito, s/n – Morro da Liberdade

Distrito Oeste

UBS Leonor de Freitas – Av.Brasil, s/n- Compensa II

UBS Deodato de Miranda Leão – Av. Presidente Dutra, s/n – Glória

Com informações da assessoria