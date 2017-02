UBS Japiim promove ação de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis

Como parte da campanha de Carnaval no combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Japiim, localizada no conjunto 31 de Março, bairro Japiim, Zona Sul, reforçou nesta sexta-feira (24), a oferta de teste rápido para HIV, sífilis e hepatites B e C.

O município de Manaus conta com 113 Unidades de Saúde com oferta de testes rápidos e um dos públicos prioritário são mulheres grávidas durante consulta do pré-natal, já que a detecção precoce reduz as chances de transmissão das doenças para os recém-nascidos durante a gestação com o começo do tratamento adequado. Também há prioridade para o parceiro da gestante e pacientes em tratamento de tuberculose, doença que é uma das principais causas de morte em pacientes com Aids.

O secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto, explica que o trabalho de prevenção às ISTs foi reforçado em todas as UBSs no mês de fevereiro, principalmente a partir do dia 18, quando começaram os principais eventos de carnaval em Manaus.

“As ações de prevenção e detecção precoce das ISTs fazem parte da rotina de trabalho das UBSs durante o ano, mas são intensificadas no período de carnaval para mobilizar a população com o objetivo de minimizar comportamentos de risco”, informa Homero de Miranda Leão.

A enfermeira Josefa de Abreu Pereira Filha, uma das técnicas responsáveis pelo teste rápido na UBS Japiim, explica que a oferta do teste rápido aumenta no mês de fevereiro.

“Normalmente são realizados de 20 a 25 testes rápidos por semana, mas esta semana foram realizados, em média, dez exames por dia”, explica Josefa Pereira.

A estudante de enfermagem Raquel de Lima, 26 anos, é uma das pacientes atendidas na UBS Japiim, onde começou o pré-natal e foi encaminhada para realizar o teste rápido.

"Já conhecia o exame e agora estou fazendo por causa da minha gravidez e da consulta de pré-natal. Acredito que é muito importante para ajudar a prevenir qualquer complicação", afirma Raquel Lima.

Com informações da assessoria