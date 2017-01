UBS do Japiim é invadida e pacientes são agredidos e roubados

Três homens, até o momento não identificados, assaltaram na manhã desta segunda-feira (30), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Lourenço Borghi, situada na Travessa S6, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Os suspeitos, segundo testemunhas, chegaram na unidade por volta das 6h15 em duas motocicletas, de placas e caraterísticas não informadas, e anunciaram o assalto. Durante ação, os criminosos agiram com bastante violência e chegaram a agredir – com coronhadas – um paciente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), os suspeitos roubaram pertences pessoais de funcionários e pacientes, como celulares e dinheiro.

Ainda conforme a Semsa, a UBS possui câmeras e a empresa terceirizada de serviços de segurança esteve no local para fazer levantamento dos possíveis danos patrimoniais. As imagens serão fornecidas à polícia para ajudar na identificação dos suspeitos.

Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência, mas não conseguiram prender os assaltantes.

Devido ao assalto, a UBS suspendeu as atividades nesta segunda-feira (30) e terça-feira (31).

O caso foi registrado no 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Petrópolis, também na Zona Sul da cidade.

Assaltos à UBS’s

Conforme dados da Semsa, em 2016 foram registrados 150 assaltos em UBSs da cidade.

EM TEMPO