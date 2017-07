Uber libera a usuários pagamento em dinheiro em Manaus

Para os usuários do aplicativo, medida traz mais comodidade – Divulgação

Usuários do serviço Uber em Manaus já podem pagar as corridas com dinheiro. A nova forma de pagamento, que deve trazer maior comodidade aos clientes, começou a operar nesta segunda-feira (24), juntamente com as opções de débito e vale presentes. que também passaram a ser adotadas. Antes, a única opção era o pagamento no cartão de crédito.

Alguns usuários em Manaus já utilizavam o pagamento em dinheiro de acordo com escolha prévia da plataforma.

O motorista da Uber, Gleidson da Costa, elogiou a mudança. Ele ressalta que mais pessoas vão poder usar o serviço. “Essas novas formas de pagamento trazem vantagens. Os passageiros agora precisam apenas de um celular e acesso à internet para pedir o Uber”, disse.

Antes, a única opção era o pagamento no cartão de crédito – Ione Moreno

A usuária Mayra Santos, 26, disse que a mudança traz facilidades para quem não possui cartão de crédito. Ela conta que só começou a andar de Uber depois que alguns motoristas passaram a aceitar o pagamento em dinheiro. “Não utilizo o Uber com frequência, mas ele é útil, principalmente com o pagamento no dinheiro”, relatou.

Para pagar em dinheiro, o usuário deve abrir o aplicativo Uber e acessar a opção Configurações no menu principal. Em seguida, deve selecionar o perfil desejado e escolher “Dinheiro” como forma de pagamento. Em seguida, deve informar o número do CPF e fechar o menu. Depois, basta informar o local de partida e solicitar a viagem normalmente.

Quando chegar ao destino, o preço da viagem aparecerá no aplicativo do motorista, então basta efetuar o pagamento em dinheiro.

Outra novidade é o pagamento no débito, que está disponível para as principais bandeiras de cartões dos bancos Bradesco, Santander e Banco do Brasil.

A outra opção de pagamento é por meio do vale presente. Certifique-se que você possui a última versão do aplicativo Uber. Vá até o menu de pagamento no aplicativo e clique em “Adicionar forma de pagamento” e escolha opção “vale presente”. Digite o código do vale presente, sem espaços, em seguida, insira o seu destino ou localização normalmente.

Os vales presentes da Uber estão disponíveis para venda em todas as cidades em que a Uber opera nas redes de lojas do país.

Joandres Xavier

EM TEMPO

