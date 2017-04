Uber começa a operar em Manaus na tarde desta quarta-feira

A partir de quarta-feira (12) de abril, às 14h, a Uber começa a operar em Manaus. De acordo com executivos da empresa, a Uber pretende “ser parte da cidade, oferecendo à população uma alternativa acessível, moderna e eficiente, para que os manauaras vivam ainda mais a cidade”.

“Nós estamos muito felizes de anunciar o início das operações da Uber em Manaus, vamos fazer o possível pra deixar a cidade mais conectada e prestar mais um serviço de qualidade aos manauaras”, destacou o diretor da Uber Norte, Henrique Weaver.

Com o aplicativo, o usuário pode, com um toque na tela de seu celular, conseguir em poucos minutos um motorista parceiro para ir ao cinema, ao shopping, aproveitar um fim de tarde na Praia da Ponta Negra ou sair com os amigos para entorno do Teatro Amazonas. A missão da empresa é oferecer mais uma alternativa prática e confiável de mobilidade para a população.

Sobre a segurança, uma das preocupações de quem procura transporte em Manaus, Weaver deixou claro que a Uber trabalha antes, durante e depois da viagem pensando nesse aspecto.

“Antes da viagem a gente faz a checagem de segurança e antecedentes do motorista. Durante a vigem nós monitoramos todo o trajeto, não existem viagens anônimas na Uber. E depois da viagem nós temos o sistema de avaliações mútuas, onde o usuário avalia o motorista e o motorista avalia o usuário”, concluiu o diretor.

Preço

O serviço chega à capital amazonense, ao preço base de R$ 1,50, mais R$ 1,15 por quilômetro andado e mais R$ 0,15 por minuto. A direção do aplicativo informou que o consumidor contatará com o cálculo automático da corrida no ato da solicitação diretamente no aplicativo, sem precisar fazer contas. O UberX que estará em Manaus tem por obrigação apresentar características como ano do modelo 2008 ou mais novo, 4 portas, ar condicionado e 5 lugares.

Taxistas

O presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos e Taxistas de Manaus (Sindact-AM), Luiz Augusto Aguiar, lamentou ascensão do Uber em Manaus e reforçou que a categoria continua a se posicionar contra um serviço que os próprios taxistas classificam como ilegal. O sindicalista ressaltou que para todos os efeitos, enquanto não for aprovada a regulamentação municipal do serviço, vai continuar sendo clandestino.

“O Uber já é uma realidade, mas continua sendo um transporte irregular de acordo com as leis municipais, mas nós não temos mais o que fazer, esperamos que a SMTU tome providência e prenda quem atuar na irregularidade. Eles vão ter que pagar o que pagamos de impostos”, declarou Luiz Augusto.

O que é Uber?

O app da Uber conecta você a um motorista particular. A tecnologia permite focar na segurança de nossos usuários e motoristas parceiros antes, durante e depois de cada viagem.

Como chamar um Uber

Para chamar um carro, você precisa apenas baixar o app, que funciona nos sistemas IOS e Androis, em seu celular, criar uma conta e pronto. Aí é só abrir o app e apontar no mapa ou escrever o endereço de onde você quer que o motorista parceiro.

Dica: Novos usuários que adicionarem o código promocional MANAUS ganharão um desconto de R$20 na primeira viagem. O código promocional é válido até o dia 15 de maio de 2017.

EM TEMPO

Com informações de Joandres Xavier