TV EM TEMPO/SBT realiza entrevistas com prefeituráveis de Parintins a partir de segunda

Parintins (AM) – O programa “Agora Parintins”, da TV EM TEMPO/SBT, emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação, vai ouvir a partir desta segunda-feira (5), os cinco candidatos a prefeito de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

O sorteio da ordem de participação aconteceu na última sexta-feira numa das salas do cartório eleitoral com a presença do chefe do cartório, Antônio Mariano.

A primeira candidata a participar do programa que vai ar logo após o horário eleitoral gratuito é a empresária Marcia Baranda, que disputa a Prefeitura de Parintins pelo PMDB e tem como candidato a vice o professor Lázaro Teixeira, ex-vereador e ex-secretário de Educação do município.

Em seguida, virão os candidatos Ádson Ribeiro (Rede Sustentabilidade), Maria Altair (Psol), Messias Cursino (PDT) e Frank Bi Garcia (PSDB), que fecha a rodada de entrevistas.

O programa terá cinco blocos com os temas Educação, Saúde, Infraestrutura, Cultura e Produção Rural.

Vão participar do programa na condição de convidados o jornalista Floriano Lins e o advogado Narcizo Picanço. O mediador será o apresentador da TV EM TEMPO, Tadeu de Souza.

A ideia da emissora do grupo Raman Neves de Comunicação é proporcionar à sociedade civil um melhor conhecimento do que pensam aqueles que querem administrar a mais importante cidade do interior do Estado por quatro anos sobre os problemas que hoje afligem a população.

Os coordenadores das coligações que hoje disputam a prefeitura da Ilha Tupinambarana elogiaram a iniciativa da emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação.

O chefe do cartório eleitoral, Antônio Mariano, em nome da 4ª Zona Eleitoral, disse que o grupo presidido por Otávio Raman Neves presta enorme colaboração à democracia, oportunizando à sociedade civil conhecer mais os projetos dos prefeituráveis. “Quero parabenizar a TV EM TEMPO/SBT por este gesto em favor da democracia”, disse.

Por Tadeu de Souza