TV EM TEMPO inicia expansão para todos municípios do Amazonas

O Grupo Raman Neves de Comunicação começa a executar nesta terça-feira (23) o plano de expansão da sua rede por todos os municípios do Estado do Amazonas. Focada na sua programação regional que faz sucesso na capital, a TV EM TEMPO chega ao interior para retransmitir também o conteúdo nacional do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), do empresário Sílvio Santos.

O presidente do grupo, Otávio Raman Neves, explicou que a TV EM TEMPO começa nesta semana a transmissão do sinal em ao menos dez municípios e, até o fim do ano, a programação estará nas TVs dos 62 municípios amazonenses.

“Depois de Manaus, onde concretizamos o nosso grande projeto de rede com jornais, portal, rádio e TV, agora nós vamos, enfim, alcançar todos os municípios do Amazonas com a nossa programação de TV local e a nacional”, disse o presidente Otávio Raman.

“É um projeto de expansão que começou desde o nascimento da TV EM TEMPO”, afirmou. Programas de sucesso em Manaus como o Agora e o Jornal EM TEMPO (JET), segundo o vice-presidente do grupo, Otávio Raman Neves Júnior, chegarão com a mesma qualidade de imagem e conteúdo da programação nacional, que tem grandes marcas como o Programa do Ratinho e The Noite com Danilo Gentili.

“A TV EM TEMPO começa a chegar no interior do nosso Amazonas com jornalismo sério, tanto local quanto nacional, e com entretenimento de qualidade que o SBT carrega com a sua história no país”, comenta Otávio Júnior. “Vamos levar informação e entretenimento para todo o Amazonas”, completou.

Para o vice-presidente do grupo Raman Neves, a expansão da TV EM TEMPO potencializará a relação do interior com a capital.

“Acreditamos que ao levar a TV para todas as cidades do nosso Estado, nós levamos junto oportunidades de desenvolvimento para cada um dos municípios, uma vez que abriremos espaços para todos na nossa programação”, avaliou.

Segundo Otávio Júnior, com a inauguração dos sinais no interior, a programação local passará a contar com maior frequência com conteúdo de cada município, a partir dos correspondentes. “A participação dos nossos colaboradores dos municípios com informações diárias será efetiva na nossa programação”, garantiu.

Além da retransmissão da programação nacional, a TV EM TEMPO exibe programas jornalísticos como o Boletim Em Tempo e o Jornal Em Tempo; de entrevistas como o Agora com Márcia Lasmar e o Boa Tarde, com Henrique Oliveira; e programas de variedade como Waisser Botelho Reality Show, com Waisser Botelho e o Isto é Manaus, com Edson Vieira.

Operação

A TV Em Tempo opera nos canais 10 VHF e 34 UHF digital. A emissora faz parte do Grupo Raman Neves de Comunicação, que é um dos maiores conglomerados de mídia do Amazonas, composto ainda pelo jornal Amazonas Em Tempo, o jornal tabloide Agora, a rádio Nativa FM Manaus e a web rádio Em Tempo.

Emerson Quaresma

EM TEMPO